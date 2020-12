Famosos lamentam a morte da atriz Nicette Bruno aos 87 anos · .

A morte de Nicette Bruno (1933-2020), anunciada no início da tarde deste domingo (20), foi lamentada por fãs, amigos e diversos famosos, que usaram as redes sociais para prestar uma última homenagem à atriz da Globo. Uma das vítimas do novo coronavírus (Covid-19), a artista se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter em poucos minutos.

O autor Walcyr Carrasco relembrou a parceria com a veterana em novelas como Alma Gêmea (2005) e Sete Pecados (2007). “Nicette fez história na televisão brasileira. Tive o privilégio de trabalhar com ela. Aos familiares, amigos e fãs, deixo meu apoio e meu carinho. Descanse em paz”, disse o escritor.

“Que pena, que triste. Nicette Bruno, uma mulher forte e gentil, morreu hoje vítima de Covid. Fica meu abraço para a família de lindos artistas. Que descanse em paz”, complementou Serginho Groismann, que desejou condolências a Paulo Goulart Filho, Bárbara Bruno e Beth Goulart.

A ex-presidente Dilma Rousseff também compartilhou do luto. “A Covid-19 leva uma brasileira que fez parte de nossas vidas. Nicette Bruno, grande atriz, uma vida inteira dedicada às artes cênicas, no teatro, no cinema e na televisão. “Meus sentimentos à sua família, aos amigos e aos que tiverem privilégio de conviver com ela”, escreveu.

Intérprete de Samantha em As Five e em Malhação: Viva a Diferença (2017), Giovanna Grigio se juntou aos colegas. “Que notícia mais triste. Nicette sempre foi e seguirá sendo uma inspiração para mim. É uma perda muito grande’, concluiu a jovem.

Adeus a Nicette Bruno

Nicette Bruno estava internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde o dia 29 de novembro na Casa de Saúde São José, no Humaitá, no Rio de Janeiro, quando testou positivo para a doença causada pelo coronavírus.

Um dia após dar entrada à unidade médica, a veterana apresentou uma piora em seu estado clínico, foi intubada e passou a respirar por ventilação mecânica. Já no dia 5 de dezembro, teve uma piora nas funções renais e começou a fazer hemodiálise.

Durante todo o período em que a artista esteve internada, sua filha Beth Goulart atualizou os fãs sobre seu estado de saúde pelas redes sociais. Os irmãos, Bárbara Bruno e Paulo Goulart Filho, também entraram na torcida virtual pela recuperação da mãe.

Diariamente, Beth pedia para que os seguidores fizessem uma corrente de orações às 18h para que as energias positivas se concentrassem na atriz, que oscilou entre melhoras e pioras diárias. “Eu Creio. Às 18h: Oração para Nicete e para todos os que estão doentes neste momento e fortalecimento a todas as famílias”, disse ela em uma das postagens.

