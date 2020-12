Fase decisiva da Série C do Brasileiro começa neste sábado: confira os jogos e onde assistir

A segunda fase da Série C do Brasileirão começa neste sábado e promete muita emoção nos gramados pelo Brasil. Essa etapa da competição terá dois grupos com quatro times, e os dois primeiros de cada serão promovidos para a Série B em 2021. Brusque, Ituano, Santa Cruz e Vila Nova, pela chave C; e Londrina, Paysandu, Remo e Ypiranga-RS, pela chave D, brigam pelos acessos.

O DAZN, maior serviço de streaming esportivo do mundo, vai exibir 100% das partidas da segunda fase do torneio na plataforma. Você pode assistir aos jogos ao vivo e ainda aproveitar 30 dias grátis. (clique aqui para se associar). No canal do DAZN no YouTube, é possível ver lives com ainda mais informações e análise após o término de cada rodada da fase decisiva.

A segunda fase da Série C terá seis rodadas em cada chave e termina no dia 17 de janeiro. Os líderes dos grupos vão disputar a grande final da competição.

Veja as partidas da 1ª rodada da segunda fase:

Sábado (12/12)

17h – Londrina x Remo

Domingo (13/12)

20h – Brusque x Santa Cruz

18h – Paysandu x Ypiranga-RS

Segunda (14/12)

20h – Vila Nova x Ituano

+ Veja a tabela completa da segunda fase da Série C do Brasileiro