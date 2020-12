Fast arranca empate no último minuto e decisão com Moto Club fica em aberto

Agora na fase eliminatória da Série D, o Moto Club recebeu neste domingo pela partida de ida a equipe do Fast, no Nhozinho Santos. Com arbitragem polêmica, os visitantes arrancaram um empate no minuto final e deixaram o marcador em 2 a 2.

As emoções foram reservadas para a segunda etapa de jogo. Edrean abriu o placar para o Moto Club, logo aos 5 minutos. Dijá Baiano deixou tudo igual somente aos 38. O time da casa reagiu em seguida, com Flamel. O árbitro deu seis minutos de acréscimos, suficientes para Régis igualar o marcador pela última vez – no apagar das luzes.

As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, às 18h, na Arena da Amazônia. Com o empate, uma vitória simples para os dois lados da a classificação para as oitavas da competição. Um novo empate força a decisão para as penalidades máximas.

Outros resultados da rodada:

Cabofriense 1 x 1 São Luiz

Coruripe 1 x 0 América-RN

Globo 2 x 1 ABC

Real Noroeste 1 x 1 Brasiliense

Goianésia 2 x 2 Gama

Tupynambás 1 x 1 Aparecidense

Vitória da Conquista 4 x 3 Salgueiro

Galvez 0 x 0 River-PI