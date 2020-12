Fatec 2021: Divulgada a lista de inscrições aceitas e rejeitadas

A Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado) liberou em seu site oficial a lista preliminar das inscrições deferidas, assim como indeferidas no processo seletivo da instituição referente ao primeiro semestre de 2021.

A saber, consta nessa atual relação os candidatos com a documentação, bem como as notas das disciplinas de Português e Matemática inseridas no sistema aprovadas ou rejeitadas. O resultado saiu logo após uma análise realizada pelos organizadores do processo de seleção.

Vale lembrar que os candidatos que tiveram sua inscrição indeferida pode entrar com recurso. O período para isso ocorre entre os dias 4 e 5 de janeiro de 2021.

Nesse caso, de acordo com a organização do processo, os participantes podem retificar notas inseridas e reenviar documentos comprobatórios. Entretanto, somente serão aceitos novos documentos quando os outros já entregues tiverem informações incorretas ou incompletas, ilegíveis ou não compatíveis com o solicitado.

Os resultados para quem pedir o recurso sairá no próximo dia 14 de janeiro.

Segundo a entidade, não há a notificação dos candidatos para conferirem tal lista preliminar. Nesse sentido, são eles mesmo que devem se responsabilizar por esse resultado. Assim como conferir a lista de classificação e de convocação para matrícula.

Processo da Fatec pelo histórico escolar

Assim como as Etecs, as Fatecs utilizaram como processo de seleção de candidatos a análise do histórico escolar.

No processo seletivo para o primeiro semestre de 2021, o ingresso nas Fatecs se dará por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online.