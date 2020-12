Fátima Bernardes é homenageada e recebe ‘corrente do bem’ de famosos · .

Após anunciar a descoberta de um câncer no útero, Fátima Bernardes recebeu mensagens de apoio de famosos durante o Encontro desta quinta-feira (3). Patrícia Poeta, que está substituindo a jornalista no comando do matinal, foi a primeira a prestar solidariedade à comunicadora. A apresentadora formou uma “corrente do bem” durante o programa.

“É uma mulher extremamente guerreira e muito cuidadosa, porque depois da descoberta, que foi ontem, ela teve todo um cuidado de informar às pessoas. Quando li [a mensagem] fiquei muito emocionada. Fátima, quero do fundo do coração, que você se sinta extremamente acolhida por todos nós”, declarou Patrícia.

Na sequência, o programa mostrou vídeos de artistas e jornalistas desejando força e melhoras para Fátima. Sandra Annenberg, Lenine, Vitor Kley, Fabiana Karla, Belutti (da dupla com Marcos), Ana Furtado e Projota foram alguns que mandaram recados para a jornalista.

Lulu Santos, inclusive, cantou um trecho da música Como Uma Onda em homenagem a ela. “Tudo passa, tudo sempre passará…”.

Simone, da dupla com Simaria, se emocionou ao falar ao vivo sobre a apresentadora: “Tive o privilégio de conhecer a Fátima anos atrás e quando a gente entrou no palco, ela tratou a gente com tanto amor, carinho e alegria. Me senti tão amada naquele momento. Ela é uma pessoa extremamente amada, querida, uma mulher de força e fé. E tenho certeza que logo a gente vai dar boas risadas e se divertir bastante. Te amo, Fátima”.

Tom errado?

Em meio às mensagens de carinho que Fátima Bernardes recebeu nas redes sociais, alguns internautas criticaram a forma como o assunto foi abordado no Encontro.

Patrícia Poeta, inclusive, foi detonada por dar um ar macabro ao assunto. Diversos seguidores tiveram a impressão que a doença de Fátima já estava em um estágio difícil de ser revertido.

Confira algumas reações abaixo:

Gente esse povo tá parecendo que já encomendou até as flores do velório da Fátima que drama #Encontro

— Julha (@julhazita) December 3, 2020

A Patrícia Poeta vai ficar o #Encontro todo com esse ar fúnebre quando falar da Fátima? Gente, sério não tem necessidade.

— Elis Bittencourt (@Eliselisb) December 3, 2020

Pensei que só eu estava incomodada com a forma com que ela está tratando o assunto. Parece até que a Fátima está em estado terminal #Encontrohttps://t.co/jus9e9FkKK

— Renata (@renatynhassp) December 3, 2020

A Fátima Bernardes descobriu um câncer de colo,ainda no início,que ela fique bem,ela tem recursos pra se tratar. Agora esse #Encontro com Patricia poeta forçada,e artistas dando mensagens de apoio ninguém merece…Gente,Fátima Tá viva,menos !!!

— Roberta Carlos 🌻 (@ROBERTACARLOS) December 3, 2020

Tom equivocado demais

Música triste, clima p baixo… parece q recebeu sentença de morte. Deus é mais!!!

tomara q as pessoas próximas de Fátima sejam mais positivas. Pq esse clima n ajuda em nada

— Walter (em 🏠) (@walterleite) December 3, 2020

Acho q deveriam falar mais precisamente sobre o câncer da Fátima. Não estou gostando da condução da Patrícia Poeta, o peso que ela está colocando parece que a Fátima morreu #Encontro

— Rangel Querino (@rangelquerino) December 3, 2020

Nossa o #encontro tá total em clima de velório. Que horror gente a Fátima n morreu não!!!

— webdiva carls freitas (@carloscfreitas) December 3, 2020