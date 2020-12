Faustão fecha restaurante para almoço com Felipe Massa e Caçulinha · .

Fausto Silva fechou o restaurante de Felipe Massa para reunir os amigos em um almoço realizado nesta quinta-feira (3), em São Paulo (SP). O maestro Rubens Antônio da Silva, o Caçulinha, também participou do encontro. No final, o apresentador da Globo distribuiu uma gorjeta recheada para os frentistas do local.

O titular do Domingão do Faustão e o piloto utilizaram máscaras de proteção contra o novo coronavírus (Covid-19). No entanto, Caçulinha, que integra o grupo de risco da doença, apareceu sem o item obrigatório e desrespeitou as orientações de distanciamento social.

Após a reunião dos amigos, o apresentador e o ex-maestro do Domingão foram reconhecidos por feirantes que estavam próximos ao restaurante e fizeram questão de tirar fotos com as pessoas.

Antes de entrar no carro, Faustão pegou discretamente várias notas de R$ 100 do bolso e entregou para os colaboradores que cuidaram do seu automóvel durante o almoço.

Confira as imagens:

Rubens Antônio da Silva, o Caçulinha

Faustão conversa com feirantes

Sem máscara, Caçulinha tira foto com feirantes