‘Faz coisas incríveis e nada acontece’

José Mourinho falou à Sky Sports neste domingo (20), minutos após a derrota do Tottenham para o Leicester, em Londres, mas não esquecer o adversário anterior. Dias depois de reclamar da postura de Jürgen Klopp na linha lateral, o português voltou a atacar o comportamento do treinador do Liverpool.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Durante muitos anos fui um exemplo de mau comportamento na linha lateral e sempre fui castigado por isso. Neste momento, considero, e acredito que os árbitros também, que sou um exemplo de bom comportamento, mas vejo outros fazerem coisas incríveis e nada lhes acontece. Posso falar sobre isto porque vejo com os meus olhos”, disse Mou.

Mas Klopp não foi o único alvo do comandante do Tottenham. Após derrota por 2 a 0 para o Leicester, em casa, o que derrubou a equipe para o quito lugar da Premier League, Mourinho preferiu não culpar o lateral Serge Aurier, que cometeu o pênalti no primeiro gol, mas atacou outros atletas, sem citar nome.

“Eu diria que [o lance do Aurier] foi um erro. Não um momento de loucura. É preciso saber onde você está, se está dentro da área, que tipo de perigo o lance pode dar. Esse erro nos custou os três pontos? Acho que é injusto dizer isso. Eu olharia para atitude individual de outros atletas, que não gostei”.

O Tottenham agora é o quinto colocado do Campeonato Inglês, com 25 pontos, atrás de Liverpool (31), Leicester City (27), Manchester United (26 e um jogo a menos) e Everton (26).