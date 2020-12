Ex-presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil foi o convidado do programa Roda Viva, da TV Cultura, nesta segunda-feira após ter sido reeleito prefeito de Beo Horizonte.

Kalil falou sobre a atual situação dos clubes brasileiros em negociação com a televisão e citou o caso específico do Flamengo, que no começo do ano entrou em guerra com a Globo e chegou a tentar formas alternativas de exibição de seus jogos no Campeonato Carioca.

Kalil foi crítico de Flamengo e Corinthians, que em algumas ocasiões no passado se opuseram a uma divisão mais igualitária de receitas da TV alegando terem mais torcida e exposição.

“O maior produto da televisão brasileira se chama futebol. Se estragar o produto, se quiser ganhar muito em cima do produto, vai jogar o produto fora…Faz o campeonato Flamengo x Corinthians e vê o que vai valer daqui a pouco, isso eu cansei de falar”, disse.

“Não adianta o Flamengo querer ser o produto, tem um produto que se chama Campeonato Brasileiro, Libertadores… são produtos. Faz o seu campeonato então, Flamengo contra Flamengo, é uma burrice isso”, completou.