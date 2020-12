Faz-tudo preferido da web, Rodrigo Hilbert é ‘intimado’ a criar vacina contra a Covid · .

Rodrigo Hilbert foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira (18). Admiradores do apresentador “faz-tudo”, os internautas “intimaram” o galã a criar a vacina contra a Covid-19. Os fãs acreditam que será fácil para o ator inventar o antídoto que combata o coronavírus, já que ele constrói diversos objetos no Tempero de Família.

“Se o Rodrigo Hilbert fizer a vacina, o único efeito colateral vai ser uma vontade imensa de cortar lenha e de construir sua própria churrasqueira. Algo superseguro. É impossível a Anvisa não aprovar”, brincou o seguidor Victor Fernandes.

Teve gente que também comentou sobre o assunto com toda a certeza de que o marido de Fernanda Lima está engajado na procura da vacina. “Eu adoro os patrimônios nacionais do nosso país, como o Rodrigo Hilbert que vai fabricar a vacina com as próprias mãos”, afirmou a usuária Denise.

Rodrigo Hilbert estreou no Tempero de Família em 2012. No programa culinário, o apresentador ensina receitas simples, do dia a dia, que podem ser feitas com ingredientes naturais, colhidos da natureza na hora.

A atração começou a viralizar na web depois que ele começou a ensinar não só o passo a passo das receitas, como também a fazer os próprios eletrodomésticos para usar como ferramentas no preparo dos pratos. Até o momento, Hilbert já construiu uma geladeira, um forno à lenha, uma churrasqueira, e utensílios como facas e tábuas.

Confira as reações dos internautas abaixo:

— Denise (@Deeercy) December 18, 2020

A vacina do Rodrigo Hilbert foi registrada na Anvisa essa manhã. 🙏🏽 pic.twitter.com/1iE8tuuqXO

— thiago (@thide_souza) December 18, 2020

E caberá ao Rodrigo Hilbert criar a vacina brasileira contra o Covid-19 (que ele fará só com ingredientes que você encontre na sua cozinha e com equipamentos que ele mesmo montou). Contamos com você @RodrigoHilbert! 💉

— De Lucca 🏳️‍🌈 (@delucca) December 18, 2020

Rodrigo Hilbert sumiu né? daqui a pouco aparece com a vacina que ele mesmo fez

— Dexto (@dexterodrigues) December 18, 2020

Só vou tomar a vacina que o Rodrigo Hilbert criar

— Mauricio Meirelles (@MauMeirelles) December 17, 2020

— Victor Fernandes (@vfescritor) December 18, 2020

Preocupa não gado, se vcs virarem Jacaré com a vacina, o bozo vai convocar o Rodrigo Hilbert pra lançar o antidoto pra vcs, com ingredientes encontrados no pasto mais próximo de vcs.

— João Átila (@lest420) December 18, 2020

O Rodrigo Hilbert já criou uma vacina enquanto fazia mais uma casa na árvore pros filhos antes de servir um pernil assado com ervas colhidas no cume do Himalaia?

— Tuca Hernandes (@tucahernandes) December 18, 2020

Usando alho, cebola, sal, vinagre e um liquidificador, Rodrigo Hilbert faz a vacina para evitar a Covid-19.

— ᴿᵘʸ ᴬʳᵃᵘ́ʲᵒ (@Ruy_Araujo) December 18, 2020

Vcs estão sabendo que o Rodrigo Hilbert já tá fazendo a vacina do corona né?

— rainha das jararacas (@_norahcosta) December 18, 2020