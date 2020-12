Fechado com elenco, Abel Ferreira veta novas chegadas no Palmeiras para temporada

O Palmeiras se classificou na última terça-feira (15) à semifinal da Libertadores ao vencer o Libertad por 3 a 0. Após a partida, o elenco alviverde, junto da comissão técnica de Abel Ferreira, comemorou muito o acesso à próxima fase da competição.

​Com os jogadores, o treinador Abel Ferreira celebrou o êxito obtido pelo time até o momento demonstrando gratidão aos jogadores e deixando evidente que todos estão juntos em prol de um objetivo comum: a conquista de títulos.

Além disso, o técnico salientou que a equipe tem 24 horas para comemorar este sucesso – filosofia adotada pelo português tanto nos momentos de sucesso, quanto nos de dificuldade – e afirmou que esta fase final é a mais complicada, porém, por estar mais próxima do final almejado, a mais gratificante e ‘saborosa’.

Com a diretoria, o discurso foi outro. Reiterando a sua satisfação com os atletas que tem na equipe, o treinador deixou claro para a diretoria que este é o grupo que quer levar até o fim. Sendo assim, novos jogadores não chegarão ao clube – sendo este um dos motivos para a não utilização de Borja num provável retorno do atacante.

O Palmeiras, desde a chegada de Abel Ferreira, demonstrou enorme evolução, vencendo nove das 13 partidas que disputou, se mantendo vivo na luta pelo título brasileiro e chegando na semifinal da Copa do Brasil e da Libertadores. O próximo jogo do Verdão será neste sábado (19), contra o Internacional, pelo Brasileirão.