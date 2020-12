Fedora chora ao revelar que é viciada desde os 12 anos graças à mãe · .

A obsessão de Fedora (Tatá Werneck) pelas redes sociais será considerada doença em Haja Coração. A patricinha acabará internada em um hospício nos próximos capítulos da novela das sete da Globo. Leozinho (Gabriel Godoy) arrumará um disfarce para a mulher fugir da clínica psiquiátrica, mas a loira terminará em uma terapia de grupo. Ela confessará que é viciada no mundo virtual desde os 12 anos, quando ganhou um celular de sua mãe.

Lucrécia (Claudia Jimenez) e o marido da blogueira tomarão a decisão de procurar ajuda ao ver a garota enlouquecer e arremessar objetos pela casa. Ela também tentará se jogar da janela de seu quarto durante o surto.

Na clínica psiquiátrica, Fedora terá pesadelos em que aparece em uma espécie de cracolândia de viciados em internet. “Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas não… Só tô pedindo para checar meu e-mail. Me empresta o celular”, implorará a loira a um casal.

Tudo isso vai rolar porque a filha de Aparício (Alexandre Borges) vai perceber mais uma queda de sua popularidade nas redes sociais. Durante a internação, Fedora também terá sonhos em que sua rival, Estelinha Salgado (Julia Faria), aparecerá por toda parte e terá um novo surto.

Ela ficará furiosa por não poder usar seu celular dentro do hospital psiquiátrico. A jovem, então, será diagnosticada pelo psiquiatra como viciada. “Ela tem um quadro de dependência virtual, é uma ciberviciada”, falará o profissional. “Não sou louca! Só quero meu celular! Qual a senha do wi-fi?”, gritará Fedora, antes de receber uma dose “cavalar” de tranquilizantes.

Tatá Werneck em cena de terapia em grupo

No meio de toda essa confusão, Leozinho vai tentar tirar Fedora do local, mas seu plano não dará certo. Depois de conseguir escapar de alguns médicos e seguranças, a patricinha acabará entrando em uma sala, certa de ter encontrado um lugar seguro. Logo em seguida, no entanto, ela perceberá que no local acontece uma sessão de terapia em grupo.

Faz tudo na vida para postar

Sua primeira reação, claro, vai ser tentar fugir novamente. Mas após dizer algumas palavras, a “it-girl” ficará comovida ao ser reconhecida pelos demais pacientes e resolverá se abrir: “Meu nome é Fedora Abdala, tenho trin… Eu tenho 25 anos. Sou viciada em internet desde os 12 anos, quando a mama me deu meu primeiro celular em Paris”.

“De lá para cá, acho que tudo que eu faço na vida é postar. Tudo que eu quero é ser a pessoa mais seguida do Brasil, do mundo. Quero que as pessoas achem minha vida espetacular, quero as pessoas sintam inveja de mim”, dirá Fedora, aos prantos.

Escrita por Daniel Ortiz, Haja Coração foi escolhida pela Globo para entrar no lugar da reprise de Totalmente Demais na faixa das 19h da emissora devido à pandemia da Covid-19, que paralisou os trabalhos inéditos em março.

A novela de 2016 é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete. A trama é da mesma autoria de Salve-se Quem Puder, que está terminando de gravar a segunda temporada e voltará ao ar em 2021.

