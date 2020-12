Fedora faz alegria de pobres por vaidade e enlouquece família · .

Focada em seu plano de reconquistar sua popularidade nas redes sociais em Haja Coração, Fedora (Tatá Werneck) fará a alegria de miseráveis por vaidade e enlouquecerá sua família. Para desgosto de Aparício (Alexandre Borges), a patricinha dará uma festança na mansão dos Abdala com vários moradores de rua como convidados na novela das sete da Globo.

A mimada comprará um ônibus e o lotará de mendigos para uma excursão até a mansão da família. Com direito a churrasco e música, a maluca até dará uma aula de dança para seus “novos amigos”. “Vamo lá, vamo aprender agora a dançar! Todo mundo se alimentou, vamos que quem dança seus males espanta!”, avisará a mulher de Leozinho (Gabriel Godoy), bem animada.

Fotógrafa do “grade evento”, Camila (Agatha Moreira) será a única a curtir a festança. “Ai, até que tá muito divertido, né? Olha só! Pra essas pessoas é uma experiência nova”, falará a amada de Giovanni (Jayme Matarazzo). “Pra mim também, e nem por isso eu tô me divertindo”, reclamará a mãe dela, Lucrécia (Claudia Jimenez).

“Ah, mãe, relaxa. Olha só o pessoal dançando”, amenizará a funcionária da agência Peripécia. “Ariovaldo [Duda Mamberti], fala pra ela o que a antiga Camila falaria se visse uma cena como essa”, pedirá a tia de Fedora. “Ela expulsaria todos daqui a pontapés”, responderá o mordomo.

“Isso aqui é inaceitável. Essa casa vai ter que ser dedetizada várias vezes”, lamentará Agilson (Marcelo Médici). “Melhor demolir e construir do zero”, completará a mulher dele. “Que horror! Eu sei que a Fedora tá fazendo isso por pura vaidade, mas não deixa de ser uma boa ação, né?”, avaliará Camila.

“Eu vou é acabar com isso agora!”, vai se cansaá Aparício, indo em direção à filha para acabar com a farra. Porém, antes disso, ele será agarrado por vários moradores de rua.

Meta é atingida

“Você tem que acabar com ess bagunça agora!”, exigirá o patriarca da família. “Ai, babo, que horror! Cadê o seu lado humano?”, rebaterá a doidinha.

“Seu Aparício, importante que o plano da Fefê deu certo! Em meia hora o perfil dela foi reativado!”, argumentará Leozinho. “Reativado e upado [levantado em inglês], Leozinho! Agora, eu tô só 1.700 seguidores atrás da Estelinha Salgado [Julia Faria]. Não é o máximo?”, comemorará Fedora.

“O que que eu fiz pra Deus, meu São Sinfrônio!”, lamentará o suposto viúvo de Teodora (Grace Gianoukas). Em seguida, a influenciadora digital se jogará nos braços dos moradores de rua, enquanto o marido gravará vídeos da zorra.

“Agora, eu vou dar um pulo na pocilga, junta todo mundo!”, anunciará a personagem de Tatá Werneck, fazendo a alegria dos miseráveis nas cenas que vão ao ar a partir do próximo sábado (12).

Escrita por Daniel Ortiz, Haja Coração foi escolhida pela Globo para entrar no lugar da reprise de Totalmente Demais na faixa das 19h da emissora devido à pandemia da Covid-19, que paralisou os trabalhos inéditos na emissora.

A novela de 2016 é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete. A trama é da mesma autoria de Salve-se Quem Puder, que está terminando de gravar a segunda temporada e voltará ao ar em 2021.

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#39 – Esconderijo e traição são descobertos nas novelas!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Haja Coração e outras novelas.