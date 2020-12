Fedora passa por teste de ferro para deixar clínica; saiba qual · .

Fedora (Tatá Werneck) vai precisar passar por um teste de ferro em Haja Coração. A patricinha terá que provar que superou o vício em redes sociais para deixar a clínica psiquiátrica em que foi internada na novela das sete da Globo. Ela será colocada em uma sala com diversas telas exibindo vídeos de Estelinha Salgado (Julia Faria) e se esforçará para manter o controle na frente do médico Clécius (Marcos Breda).

Nas cenas previstas para irem ao ar no próximo dia 30, a herdeira dos Abdala aparecerá fazendo as malas. “Tenho certeza que eu vou ter alta. Eu fui lá, falei da minha vida, me expus pra eles… Pra aquele bando de gente desconhecida. Tenho certeza que foi o dia mais feliz da vida deles”, disparará a loira.

Leozinho (Gabriel Godoy) dirá que o médico já está esperando pela paciente. O rapaz aconselhará a mulher a manter a calma e evitar o nome da rival. “Nada do que esse doutor disser vai me tirar desse estado de plenitude e paz espiritual”, assegurará a prima de Camila (Agatha Moreira).

Na sequência, ela já aparecerá conversando com o profissional. “Doutor, eu já até sei o que o senhor vai dizer. Você vai dizer que eu tô curada, que eu não preciso mais de consulta nenhuma e que consegue ver no meu semblante a escala evolutiva do meu ser”, afirmará a blogueira.

“Isso nós vamos ver hoje no que eu chamo de terapia de choque”, avisará o personagem de Marcos Breda. Fedora vai se preocupar e questionará se são choques elétricos. “Não, não tem nenhuma carga elétrica. É só um pouquinho de pressão”, afirmará o médico, que levará a jovem até uma sala branca repleta de imagens de Estelinha. “Vamos ver até onde vai o seu autocontrole”, se divertirá o responsável pela clínica.

Aprovada!

A sobrinha de Lucrécia (Claudia Jimenez) chorará ao observar a inimiga, e Clécius perguntará como ela está se sentindo. “O senhor tinha me dito que era um tratamento de choque, não tinha me dito que era uma sessão de tortura”, reclamará a mimada.

“É um tratamento experimental, no qual os dependentes ficam expostos ao vício. E eu analiso a reação”, explicará o profissional. “Você tem um transtorno obsessivo por celulares e também por essa Estelinha Salgado”, continuará ele.

“Eu não tenho problema nenhum, quem tem é essa vaca transtornada. Doutor, eu juro, eu tô aqui há dias nessa clínica. Eu tô ótima, eu me sinto leve, calma. Eu tô serena”, dirá a filha de Aparício (Alexandre Borges).

“É, parece que esse tratamento fez efeito mesmo em você. Eu estou convencido, vou lhe dar alta. Mas você vai ter que continuar a fazer o tratamento em casa”, avisará o médico.

A personagem de Tatá Werneck sairá da clínica ao lado da tia e do marido. Ela vai se despedir dos funcionários e dos outros internos fingindo plenitude. “Se sua mãe fosse viva, não ia acreditar. Você tá parecendo uma santa”, observará a mulher de Agilson (Marcelo Médici).

Porém, logo em seguida, a patricinha mostrará que não mudou tanto assim. Ela surtará e berrará com Leozinho quando ele demorar para dar a partida no carro. “Para, Fefê. Você quer ser internada de novo?”, questionará o malandro, que terá que dar um beijaço na riquinha para calá-la.

Escrita por Daniel Ortiz, Haja Coração foi escolhida pela Globo para entrar no lugar da reprise de Totalmente Demais (2015) na faixa das 19h da emissora devido à pandemia da Covid-19, que paralisou os trabalhos inéditos em março.

A novela de 2016 é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete. A trama é da mesma autoria de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e voltará ao ar em 2021.

