Feel Good: série é renovada para 2ª e última temporada na Netflix

Nesta segunda-feira (7), a Netflix anunciou a renovação da série Feel Good para uma 2ª temporada. No entanto, essa também será a última leva de episódios da produção, desenvolvida por Mae Martin e Joe Hampson.

“Estou muito animado para poder retornar ao mundo de Feel Good e ver a história de amor de Mae e George até a dramática conclusão que sempre planejamos”, disse o comediante canadense, por meio de um comunicado oficial.

“Estou muito ligado a essa história e também muito grato por voltar a trabalhar com a incrível equipe de produção e nosso elenco hilariante”, acrescentou.

“Depois de passar a maior parte do meu 2020 falando apenas para minha chaleira e minha televisão, enquanto via o mundo queimar na internet, estou eufórico por estar perto de outros seres humanos novamente. Ver as minhas piadas idiotas e de Joe Hampson ganhando vida é o paraíso. Obrigado, Netflix”, completou Mae Martin, no mesmo comunicado.

(Reprodução)Fonte: Netflix

A produção, protagonizada por Martin, comediante de gênero fluído e bissexual, traz uma história um tanto quanto dramática envolta em várias doses de humor para as telas. Nela, vemos o talento e a ascensão do protagonista no circuito de stand-up comedy.

Além do mais, a série ainda trata de um romance tempestuoso, cheio de nuances interessantes que discutem temas profundamente relevantes na contemporaneidade.

Na 2ª temporada de Feel Good, a história de amor de George (Charlotte Ritchie) e Mae vai continuar, ao mesmo tempo que este último precisará lidar com diversas questões de seu passado. O elenco ainda inclui Lisa Kudrow, Adrian Lukis e Sophie Thompson, que muito provavelmente retornarão em novos episódios.

Por enquanto, não há uma data de estreia definitiva para a nova temporada de Feel Good na Netflix.