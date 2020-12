Felipão admite erro do Cruzeiro no fim, mas elogia campanha de recuperação na Série B

O Cruzeiro deixou escapar vitória contra o Avaí nos acréscimos, em duelo desta sexta-feira pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o empate, a Raposa seguiu longe do G4, mas também ficou próxima de cumprir o objetivo traçado por Felipão em sua chegada: tirar a equipe da disputa contra o rebaixamento.

O treinador admitiu erro de marcação no lance que gerou o gol dos catarinenses aos 48 minutos e disse que ajustará os problemas com o elenco.

“Para que eles fizessem o gol tivemos uma série de erros em conjunto que proporcionou o gol a eles. Foi um vacilo da nossa parte, mas eles fizeram o gol por justiça, por eles estarem bem posicionados no lance e nós não temos do que reclamar. Temos que reclamar do nosso posicionamento, não acompanhamento de quem cruzou, de quem sobrou a bola, uma série de coisas que vamos conversar antes do jogo contra a Ponte Preta”, comentou Felipão em entrevista coletiva após o jogo.

“Não abdicamos do ataque no segundo tempo, fomos eventualmente parados pelo setor defensivo do Avaí, que começou a se impor principalmente no meio-campo e não conseguimos parar aquela situação. Fizemos a falta e a falta hoje, nesse campo, era muito difícil, ainda assim cortamos, mas não acompanhamos a segunda bola. E paga-se por isso, paga-se pela inexperiência da nossa equipe em alguns setores para o campeonato que estamos jogando”, seguiu.

Briga por G4

No contexto geral do campeonato, Felipão se mostrou mais uma vez satisfeito com os resultados. São seis jogos de invencibilidade na Série B, com três vitórias e três empates.

“São esses jogadores que nós temos e com eles, em 14 jogos, fizemos 27 pontos, portanto foi, dentro do possível, ótimo. A gente está trabalhando em comum acordo com os outros departamentos e vamos fazer aquilo que nos propusemos, ou seja, daqui três, quatro, cinco pontos nós tiramos o Cruzeiro daquela dificuldade inicial (briga contra o rebaixamento), depois é outro assunto que a gente tem que pensar”, concluiu o treinador.