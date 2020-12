Felipão responde sobre possível interesse da seleção do Chile após empate do Cruzeiro

Luiz Felipe Scolari negou que tenha recebido qualquer contato de dirigentes do futebol do Chile, que dessa vez gostariam dele no comando da seleção local. Disse que pensa apenas no Cruzeiro, que faz uma campanha de recuperação na Série B e sonha com um difícil acesso.

“Eu diria a vocês que não sei de nada. Minha preocupação era o CSA. Eu não posso responder nada sobre isso, porque minha preocupação é só sobre o CSA, o que o CSA iria fazer e o que o meu clube precisava fazer”, disse Felipão, ao “Super Esportes”, após o empate por 1 a 1.

Há um multa milionária para que ele deixe o clube antes do término do contrato (em 31 de dezembro de 2022), se realmente os chilenos desejarem que ele assuma a equipe e o convencerem a sair. De acordo com o Uol, o valor corresponde a R$ 10 milhões.

Atualmente, ele vem surpreendendo, com 66,7% de aproveitamento, marca que tirou o time da zona de rebaixamento para a Série C e o fez subir para o décimo lugar (39 pontos). O G4, grupo dos quatro que sobem está longe. O quarto colocado, o Juventude, tem 46.

A informação de que Felipão é um dos nomes cotados para a seleção chilena foi publicada pelo jornal “El Mercurio”, do Chile, dizendo que Reinaldo Rueda, atualmente treinador da equipe, está encaminhando sua saída para assumir a Colômbia a partir de 2021.

Há um desgaste com Rueda também, com críticas frequentes da imprensa e uma série de contestações sobre as escolhas que eles fez nos últimos jogos das eliminatórias. O desempenho da equipe também não o ajuda. São apenas quatro pontos de 12 disputados.

Mas o nome de Felipão não é o único que circula nos jornais chilenos. A lista de candidatos teria ainda Gabriel Heinze, Ariel Holan, Hernán Crespo, José Pekerman e Beñat San José.

É possível que o treinador gaúcho também encontre alguma resistência pública, pois quando foi cotado para substituir Marcelo Salas no Colo Colo os torcedores resgataram uma entrevista de Felipão para a rádio Jovem Pan em 1998, na qual ele elogiava o ditador Augusto Pinochet.

“Pinochet fez muita coisa boa também. Ajeitou muitas coisas lá. O pessoal estava meio desajeitado. Ele pode ter feito uma ou outra retaliaçãozinha aqui e ali, mas fez muito mais do que não fez. Há determinados momentos que ou o pessoal se ajeita ou a anarquia toma conta”, disse, em declaração recuperada e que iniciou um movimento contrário a contratação dele pelo Colo Colo.