Felipe esfrega a cara de Jéssica no chão com decisão; descubra qual · .

Em Haja Coração, Felipe (Marcos Pitombo) esfregará a cara de Jéssica (Karen Junqueira) no chão ao tomar uma decisão drástica que fará a namorada surtar. Cansado das maldades da patricinha, o publicitário pedirá um tempo no relacionamento dos dois na novela das sete da Globo, e a malvada não perderá tempo em culpar Shirlei (Sabrina Petraglia).

Nas cenas que vão ao ar a partir do próximo dia 29, o publicitário receberá Jéssica em seu apartamento para uma conversa séria. A mimada chegará toda esperançosa. “Você não tinha que estar no trabalho essa hora?”, perguntará a loira. “Tinha, mas eu precisava muito falar com você, não dava mais pra adiar”, explicará o patrão de Shirlei.

“Já sei, você vai me pedir desculpas. Tá tudo bem, tranquilo, amor, eu te perdoo. Você só precisa parar de bancar o são Felipe que ajuda todo mundo”, dirá a sonsa. “Jéssica, olha só…”, começará o amigo de Henrique (Nando Rodrigues), antes de ser interrompido.

“Eu já sei, eu já sei. A Shirlei é deficiente física, dá muita dó. Mas ela teve má sorte de nascer assim. A gente que nasceu normal tem que agradecer, tem que comemorar”, vai soltar a sem noção. “Jéssica, eu quero dar um tempo”, interromperá Felipe.

Em seguida, o funcionário da Peripécia tentará acalmar a futura ex-namorada, mas sua tentativa será em vão. “Eu não quero água, eu quero entender porquê você quer esse tempo”, exigirá a dondoca. “Eu tô pensando nisso não é de hoje. A gente é muito diferente”, argumentará o mocinho. “A gente sempre foi diferente e sempre se deu muito bem!”, rebaterá a chata.

“Eu gosto de você, mas de uns tempos pra cá eu comecei a perceber que o que a gente tem é só química”, constatará o galã. “Só? Só química? Mas é isso que um casal precisa, Felipe: química! Ou você quer casar pra ficar cada um de um lado assistindo jornal?”, vai ironizar a patricinha.

“Sexo é importante, sim. Mas casamento não é só isso. Casamento precisa ter amizade, parceria, identificação”, elencará o bom-moço. “Olha só, Felipe. Eu sei que você não gosta do meu jeito riquinha, patricinha. Mas essa sou eu!”, falará a barraqueira. “Você sai por aí ofendendo e humilhando os outros. Eu não aguento mais isso”, reclamará o bonitão.

Jéssica (Karen Junqueira) ficará indignada

Culpa da Shirlei?

“Já vai começar. Você não mudou comigo de repente. Você tá assim por causa da deficiente física”, falará Jéssica, em referência a Shirlei. “Olha, aí. Olha pra você. Custa você falar da garota pelo nome e não pela condição que ela tem?”, pedirá Felipe, ficando impaciente.

“Ela virou sua cabeça. Desde que aquela empregadinha desgraçada apareceu, desde que aquela maldita bota apareceu, você mudou comigo! Que que ela te fez?”, insinuará a arrogante. “A Shirlei não tem nada a ver com isso”, negará o patrão da faxineira vivida por Sabrina Petraglia.

“Claro que tem! Você brigou comigo! Você me expulsou da sua casa por causa dela! Você tá tendo um caso com essa aleijada?”, disparará a vilã, completamente insensível. “Chega! Eu não quero mais ouvir você falando da Shirlei desse jeito!”, gritará o filho de Vitória (Betty Goffman);

“Olha como você fica quando eu falo dela! Confessa! O que que tá rolando entre você e ela?”, insistirá a loira. “Não tá acontecendo nada. Você sabe muito bem disso”, negará o playboy, novamente.

Ao ouvir mais reclamações, Felipe encerrará a conversa e manterá sua decisão de dar um tempo no relacionamento com a deslumbrada. “Ela é só uma diarista! Não é do seu nível”, implicará a metida. “Detesto quando você fala assim. Você se acha tão superior aos outros”, esbravejará o irmão de Cris (Isadora Cruz).

Questionado novamente se a razão do tempo é culpa de Shirlei, Felipe admitirá que conhecer a filha de Francesca (Marisa Orth) mudou a visão dele sobre certas coisas.

“Pode ser, mas não desse jeito que você tá pensando aí. Pode ser, sabe por quê? Porque a presença da Shirlei aqui nessa casa me mostrou que essas piadinhas que você faz, esses comentários, eles não são engraçados. E mais uma coisa também. A felicidade não tem nada a ver com o dinheiro que a gente tem”, filosofará Felipe.

Escrita por Daniel Ortiz, Haja Coração é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete. A trama é da mesma autoria de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e voltará ao ar em 2021.

