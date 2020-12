Felipe Jonatan recebe terceiro cartão amarelo e desfalca o Santos no Brasileirão

Felipe Jonatan recebeu o terceiro cartão amarelo no empate do Santos em 1 a 1 com o Ceará na noite deste domingo, na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O lateral-esquerdo será desfalque contra o São Paulo, dia 10 de janeiro, no Morumbi pela 29ª rodada do Brasileirão. O jogo diante do Atlético-MG, antes marcado para dia 7, ficou para o dia 27. O provável substituto é o zagueiro Wagner Leonardo.

O clássico ocorrerá entre as partidas da semifinal da Libertadores da América contra o Boca Juniors (ARG), nos dias 6 e 13 de janeiro. O Peixe deve poupar titulares antes da decisão na Vila Belmiro.