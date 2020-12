Felipe Lucena admite cenário complicado para Botafogo no Brasileirão: ‘Situação é muito ruim’

O Botafogo perdeu o clássico contra o Flamengo por 1 a 0, neste sábado, no Nilton Santos, e chegou a oito jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após a partida, o auxiliar técnico, Felipe Lucena, reconheceu o momento delicado do Alvinegro.

CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

– A partir do momento que nós aceitamos esse desafio, a gente sabia da situação do clube na tabela da competição, sabíamos que enfrentaríamos uma situação que não é nada… Na verdade, neste momento, a situação é muito ruim – disse Felipe Lucena.

O auxiliar também analisou a partida do Botafogo. Lucena apontou o começo forte da equipe e destacou as finalizações do Alvinegro.

– Nós tínhamos o combinado de começar o jogo bem forte, foi o que aconteceu, começamos em cima do Flamengo. Tivemos o mesmo número de finalizações do Flamengo na partida. Na verdade, eles tiveram 14, nós 13. E, dos dois clubes, três finalizações no gol. Independentemente do volume, da posse da bola, que a deles foi maior do que a nossa, a gente finalizou a mesma quantidade que eles no gol e uma finalização a menos em todo o jogo. O combinado era realmente começar forte, a gente conseguiu fazer isso – disse Felipe Lucena.

O Botafogo volta a campo sábado em Porto Alegre. As 19h, no Beira-Rio, enfrenta o Internacional. O Alvinegro estacionou nos 20 pontos e na penúltima colocação.