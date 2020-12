Felipe Melo é absolvido pelo STJD e escapa de suspensão por denúncia de agressão física

Felipe Melo foi absolvido nesta segunda-feira (14) por suspeita de agressão física a Léo Matos, em lance da vitória do Palmeiras sobre o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro.

Denunciado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o volante palmeirense corria risco de pegar de quatro a 12 jogos de suspensão, mesmo que não tenha sido expulso na partida.

No entanto, a Primeira Comissão Disciplinar do STJD não conheceu a denúncia contra Felipe Melo e o absolveu por maioria de votos. A decisão ainda cabe recurso.

O camisa 30 do Palmeiras foi denunciado pela Procuradoria do STJD por ter aplicado uma “chave de braço” no lateral do Vasco. Nesta segunda, o subprocurador Michel Sader sustentou a denúncia e lembrou depoimentos de atletas de MMA, para defender a punição.

Felipe Melo durante jogo entre Palmeiras e Vasco, pelo Brasileirão Cesar Greco/Ag Palmeiras

O Palmeiras, representado pelo advogado Alexandre Miranda, fez a defesa de Felipe Melo, lembrando que foi o jogador alviverde, e não o vascaíno, que acabou machucado na mesma partida e não joga desde então.

Assim, os auditores Miguel Cançado, Sérgio Furtado Coelo e José Maria Philomeno votaram pela absolvição de Felipe Melo, decisão respaldada por Alcino Guedes, presidente da comissão. O único a votar por uma partida de gancho foi o auditor Ramon Rocha.