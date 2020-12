Felipe Melo responde se futebol está muito ‘mimimi’ e diz que fica feliz de ser um dos ‘últimos moicanos’

Felipe Melo, uma das referências do Palmeiras, é conhecido por sua postura sempre firme.

Nessa segunda-feira, o volante foi convidado do Arena SBT, e entre muitos assuntos falou sobre o ‘mimimi’ no futebol.

Felipe Melo durante treino do Palmeiras, na Academia de Futebol Cesar Greco/Ag Palmeiras

Questionado sobre esse assunto polêmico, que é abordado na internet como ‘frescura’ ou usado para definir pessoas que reclamam demais, o jogador disse entender as diferenças de gerações, mas se coloca como um dos ‘últimos moicanos’.

“O mundo é diferente daquele que nós vivíamos. Hoje em dia, as redes sociais dão voz pra pessoas que jamais teriam num passado recente. Infelizmente ou felizmente, as cosias têm mudado de forma absurda. Fico feliz de ser um dos últimos moicanos. Vim de outra escola, outra base, outra época. Os garotos que sobem hoje já sobem com outra mentalidade. Tem que respeitar, mas tem ficado chato… O mimimi tem imperado no futebol.”

O Palmeiras, ainda sem Melo, que se recupera de lesão, encara o América-MG nessa quarta-feira, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.