Felipe Melo revela que testou negativo para Covid-19 após encontro com Bolsonaro

Depois de visitar o presidente Jair Bolsonaro sem máscara em um evento realizado em Brasília, Felipe Melo utilizou suas redes sociais para garantir que testou negativo para Covid-19. O volante do Palmeiras, que se recupera de uma fratura no tornozelo esquerdo, foi submetido a um teste após o encontro com a autoridade máxima do país.

Em uma sequência de vídeos publicada em seu Instagram, Felipe Melo foi irônico ao tratar sobre a situação. Utilizando neologismos derivados do termo “coronavírus”, o jogador afirmou que sua saúde permanece em dia.

“Queria dizer que estou indo trabalhar, fazer minha fisioterapia em busca de um retorno o quanto antes. Queria dizer para vocês também que não foi dessa vez que o pitbull coronou, ainda não. E queria dizer para você que é torcedor ferrenho do vírus, que gosta de fazer um mimimi do caramba: será que as pessoas que estavam no ambiente em que estive não tinham feito o exame antes? Será que foi por isso que eu não coronei? Não sei, deixa para lá. O importante é que eu continuo com saúde, pronto para trabalhar e voltar o quanto antes”, disse o volante.

Felipe Melo permanece realizando trabalhos de fisioterapia e não atuará mais pelo Palmeiras nesta temporada. A lesão no tornozelo foi sofrida na vitória sobre o Vasco, em São Januário, e o jogador foi submetido a uma cirurgia.