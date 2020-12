Felipe Melo vive dia de torcedor no Allianz e celebra vaga com companheiros no vestiário

Felipe Melo viveu uma experiência inusitada na noite de terça-feira, dia em que o Palmeiras garantiu a classificação às semifinais da Copa Libertadores. Das tribunas do Allianz Parque, o meio-campista teve um dia de torcedor e, ao final da partida contra o Libertad, celebrou com os companheiros no vestiário.

Em recuperação de cirurgia no tornozelo, Felipe Melo vem desfalcando o Palmeiras nas últimas partidas. Um dos líderes do elenco, o volante de 37 anos, antes capitão do time, resolveu marcar presença no Allianz Parque para torcer pelos companheiros contra o Libertad.

Felipe Melo esteve com os jogadores no vestiário antes da partida e acompanhou o jogo de um camarote da arena. Com o campo ao fundo, ele publicou uma foto do local por meio de seu perfil no Instagram e escreveu: “Gol. Continua capacitando, senhor Jesus”.

Vídeo publicado por Jailson no Instagram mostra clima festivo no vestiário do Allianz Parque após a classificação às semifinais da Copa Libertadores: #GazetaVerdao pic.twitter.com/2fNgqrZhO6 — Bruno Ceccon (@b_ceccon) December 16, 2020

Ao final da partida, vencida pelo Palmeiras por 3 a 0, o meio-campista retornou ao vestiário e cumprimentou os companheiros. Em clima descontraído, ele posou para foto ao lado do elenco e, dançando desajeitadamente, celebrou a classificação, como mostra vídeo publicado por Jailson no Instagram.

Felipe Melo sofreu fratura no tornozelo esquerdo durante o triunfo sobre o Vasco, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após passar por intervenção cirúrgica, o experiente meio-campista precisará de três a quatro meses para se recuperar, de acordo com o Palmeiras.

Na semifinal da Libertadores, o time alviverde enfrenta o vencedor do confronto entre River Plate e Nacional, que decidem a série às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira, no Uruguai – o time argentino venceu a ida por 2 a 0. Pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21 horas de sábado, o Palmeiras pega o Internacional, no Beira-Rio.