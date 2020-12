Felipe Neto detona ‘responsáveis pela destruição do Botafogo’ após goleada contra o São Paulo

Apaixonado pelo Botafogo e influenciador digital, Felipe Neto possui uma lista grande de seguidores em suas redes sociais. Na noite desta quarta-feira, os internautas que acompanham o Twitter do produtor de conteúdo viram Felipe fazer uma postagem furiosa após a derrota do Bota fogo por 4 a 0 contra o São Paulo, pelo Brasileirão.

+ Libertadores ou rebaixamento? Simule os próximos jogos do seu time e veja onde ele ficaria

Os responsáveis pela destruição do Botafogo NUNCA se responsabilizarão genuinamente. — Felipe Neto #TheTrator25 (@felipeneto) December 10, 2020

– Os responsáveis pela destruição do Botafogo NUNCA se responsabilizarão genuinamente – escreveu ele, pela noite.

Sem citar nomes, Felipe reclamou de cartolas do time. Muitos internautas respoderam ao comentário: com a cabeça quente, grande parte dos torcedores apenas xingaram a postagem. Outros concordaram com Felipe. Um deles disse que Neto poderia dar uma força financeira para o Botafogo ao invés de ficar sendo “botafoguense de Twitter”.

Esta não é a primeira vez que o influenciador usa suas redes para falar sobre o clube carioca. Felipe já havia criticado em outros momentos a situação financeira do Botafogo e chegou a relatar detalhes do então projeto paralisado que transformará o clube de General Severiano em empresa.

Com gols de Hernanes, Reinaldo e dois anotados por Brenner, o Tricolor venceu em casa e se distanciou dos adversários no topo da tabela de classificação. O líder soma agora 50 pontos. Por outro lado, na zona inferior da classificação, o Botafogo amarga 20 pontos em 24 partidas e está na 19ª posição do Brasileiro.