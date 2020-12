Felipe salva Shirlei da tortura de Jéssica e fica escandalizado · .

Felipe (Marcos Pitombo) bancará o verdadeiro príncipe encantado e salvará Shirlei (Sabrina Petraglia) em Haja Coração. O publicitário ficará escandalizado ao descobrir que Jéssica (Karen Junqueira) torturou a empregada, fazendo com que ela trabalhasse exaustivamente sem nem almoçar. O rapaz dará uma bronca na namorada e surpreenderá a “gata borralheira” na novela das sete da Globo.

Nas cenas previstas para irem ao ar a partir de terça-feira (8), a loira colocará em ação seu plano para se livrar da irmã de Tancinha (Mariana Ximenes). Depois de obrigar a funcionária a carregar sacolas pesadas de compras e subir 14 andares de escada, a megera ainda promoverá uma maratona de limpeza no apartamento.

A cunhada de Cris (Isadora Cruz) vai ficar sentada dando ordens enquanto a mocinha trabalhará sem parar. De noite, a filha de Francesca (Marisa Orth) questionará se pode encerrar a jornada. “Já deu meu horário. Será que eu posso ir embora? Se eu não for embora agora, eu vou demorar mais ou menos três horas pra chegar na minha casa”, explicará ela.

A patroa malvada não autorizará, alegando que ainda falta limpar o armário da cozinha e a geladeira. “É que eu tô assim um pouquinho zonza, sabe? Eu nem parei pra almoçar. Será que eu posso fazer isso um outro dia, uma próxima vez?”, implorará a faxineira. “Poxa, eu tô aqui disposta a te ensinar, te doando meu tempo, e você faz corpo mole?”, se indignará a salafrária.

Sem jeito, a jovem acabará aceitando continuar trabalhando. Jéssica mandará a funcionária descer toda a louça do armário, lavar, passar pano na prateleira e voltar com os objetos pelo menos uma vez por semana.

No momento em que Felipe chegar em casa, a mocinha subirá na escada e sentirá tontura. Ela desabará no chão e desmaiará na frente do publicitário e da riquinha.

Shirlei passa mal e desmaia na novela

Mocinha resgatada

Em seguida, o público verá que o amigo de Henrique (Nando Rodrigues) terá chamado um médico para examinar a empregada. O profissional avisará que a paciente teve uma queda de pressão. “Eu tô ótima já, doutor. Tô muito bem”, afirmará a jovem, que tentará se levantar da cama, mas não conseguirá.

“Ela não tá bem. Eu acho melhor a gente ir pro hospital agora”, dirá o filho de Vitória (Betty Gofman). A irmã de Giovanni (Jayme Matarazzo) não aceitará para não dar trabalho ao patrão. O médico, então, afirmará que a fraqueza pode ser por ela não ter se alimentado.

“A culpa é minha. Eu quis ensinar todo o serviço pra Shirlei num dia só. E acabou que a gente esqueceu de almoçar”, mentirá Jéssica, deixando o namorado desacreditado. “Eu não fico pensando em comida o dia todo. Só que a Shirlei não é forte como eu e não aguentou”, disparará a mimada.

“Que você fique de dieta eterna é uma coisa, mas a Shirlei trabalha pesado. Ela tem que se alimentar”, rebaterá o personagem de Marcos Pitombo. O rapaz avisará à empregada que preparará algo para ela comer. “Eu mesma faço o meu lanche. Não precisa”, dirá a jovem. “Fica quietinha. Descansa”, pedirá ele.

Felipe dá bronca em Jéssica na trama

Discussão tensa

A patricinha não gostará nem um pouco de ver o amado defendendo a faxineira. “Eu não tenho culpa que Shirlei é uma fraca”, soltará ela. “Em que mundo você vive? Não sabe que todo o trabalhador tem direito a uma hora de almoço? É claro que você não sabe, nunca trabalhou. É filhinha de pai rico, não deve ter ideia de como essas coisas funcionam”, rebaterá o publicitário.

“Eu fico me perguntando o que eu tô fazendo com uma pessoa sem noção feito você”, disparará o rapaz. A loira dirá que a culpa é toda dele por ter contratado uma doméstica que não dá conta do trabalho.

“Queria ver se fosse você. Eu duvido que você estaria de pé se tivesse lavado a casa inteira sem comer. Eu aposto que você ficou sentadinha, lendo revista, dando ordem. E a Shirlei empurrando as coisas, lavando tudo”, afirmará o irmão de Cris.

Após a briga, o publicitário irá até o quarto em que a irmã de Tancinha estará descansando. Ele avisará que está preparando macarrão para que ela se alimente. A jovem se surpreenderá com a atitude do rapaz.

Haja Coração foi escolhida pela Globo para entrar no lugar da reprise de Totalmente Demais na faixa das 19h da emissora. A novela de 2016 é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é da mesma autoria de Salve-se Quem Puder, que está terminando de gravar a segunda temporada e voltará ao ar em 2021.

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#38 – Reencontros provocam paixão, redenção e até morte nas novelas” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Haja Coração e outras novelas.