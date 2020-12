Felippe Cardoso não fica no Fluminense fica após o Brasileiro

O Fluminense buscou manter o elenco até o final da temporada. No entanto, a diretoria já vem se organizando pensando em 2021.

Entre idas e vindas, os tricolores já sabem que não vão manter o atacante Felippe Cardoso no elenco. O jogador está no clube emprestado pelo Santos até o fim da Série A.

Felippe Cardoso chegou a ficar fora dos planos do técnico Odair Hellmann, mas ganhou nova chance com a saída de Evanílson e as lesões de Fred. O atacante foi bem quando foi acionado e vem sendo opção no banco de reservas.

O jogador 24 jogos pelo Fluminense e marcou apenas três gols. Sem Felippe Cardoso, a diretoria tricolor quer dar mais oportunidades aos garotos vindo das categorias de base.

Dentro de campo, o técnico Marcão segue com a preparação visando o clássico contra o Flamengo, no dia 6 de janeiro, no Maracanã.