Fellipe Bastos e Sá Pinto tiveram conversa ‘nada amistosa’ antes de treino, revela Nicola

Fellipe Bastos pode ter selado a sua quarta passagem pelo Vasco nesta semana. Após um desentendimento na quinta-feira, o volante teve uma discussão “nada amistosa” com o técnico Ricardo Sá Pinto na última sexta-feira (4) e deixou o treino mais cedo.

O jornalista da ESPN Brasil Jorge Nicola revela em seu canal no YouTube que tudo caminha para que Fellipe Bastos não prossiga no clube, o que significaria antecipar o fim do contrato, que inclusive está bem perto do fim..

A história começou na quinta, antes de o Vasco entrar em campo para enfrentar o Defensa y Justicia, da Argentina, pela Copa Sul-Americana, quando Fellipe Bastos descobriu nos vestiários que estava cortado. O motivo dado pela comissão técnica foi que a Conmebol tinha protocolos mais rígidos com jogadores recuperados de COVID-19 e ele e Werley não atendiam as exigências para estar em campo.

Bastos foi visto deixando São Januário bastante cabisbaixo, o que motivou, segundo Nicola, ele procurar Sá Pinto para conversar na sexta-feira. O tom da conversa não teve nada de amistoso e, após o encontro, o volante foi embora do CT do Almirante sem treinar.

O jornalista diz que o futuro dele deve ser decidido pela diretoria nos próximos dias.

Com contrato para finalizar neste mês, Bastos realmente não tem sido aproveitado pelo treinador. Tem apenas um jogo com ele e faz tempo. Foi em 1º de novembro, no empate com o Goiás por 1 a 1 pelo Campeonato Brasileiro.

É curioso porque o jogador é muito querido e respeitado pelo elenco, segundo reportagem do “GloboEsporte.com”. Foram eles quem pediram a diretoria que buscasse o volante em fevereiro para esta que é a quarta passagem pelo Vasco. São 182 jogos e 19 gols.