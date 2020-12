Fernanda banca a vilã e ameaça Poderosa com ‘kryptonita’; entenda · .

Fernanda (Barbara França) vai bancar a vilã das histórias em quadrinho ao acabar com os superpoderes de Angélica (Day Mesquita) em Amor Sem Igual. A mulher de Pedro Antônio (Guilherme Dellorto) descobrirá que Ramiro (Juan Alba) é a “kryptonita” da prostituta. Assim, ela conseguirá que a jovem rompa o silêncio e denuncie Tobias (Thiago Rodrigues) na novela da Record.

A patricinha já soltou os cachorros em cima da amiga de Furacão (Dani Moreno) ao descobrir que a ruiva firmou um pacto com o milionário interpretado por Juan Alba. A mocinha limpou a barra do pai ao afirmar na frente da imprensa que Bernardo (Heitor Martinez) eximiu o empresário de qualquer culpa no sequestro de Peppe (Matheus Costa).

Poderosa acreditou que daria um salto em sua carreira no ramo de divertimento noturno ao tomar o lugar de Olympia (Françoise Forton) no Mademoiselle. O dono da Brás Esportes se prontificou em colocar a mão no bolso e comprar o bordel para calar a boca da bastarda.

Mas Fernanda voltará a cutucar o ponto fraco da protagonista de Day Mesquita nas cenas que serão exibidas a partir da próxima quinta (17) no folhetim de Cristianne Fridman.

Prestes a depor no julgamento de Leandro (Gabriel Gracindo), a garota de programa relutará em contar toda a verdade sobre o antagonista de Thiago Rodrigues. Ela pensará duas vezes antes de abrir o bico, com medo de perder a sua parte no acordo com Ramiro.

A personagem de Barbara França será a responsável por chamar Angélica de volta à realidade, sobretudo depois que o advogado debochar de Maria Antônia (Giselle Batista) na frente de todos os presentes. O mau-caráter causará revolta ao lembrar o dia em que abusou sexualmente da filha de Oxente (Ernani Moraes).

Fernanda pressionará a meia-irmã a não se igualar mais uma vez com Ramiro, já que ela demonstrou ter herdado o caráter duvidoso do pai que a jogou na lata de lixo. Contra a parede, Poderosa resolverá soltar os sapos entalados na garganta contra Tobias –ainda que a atitude acenda um alerta vermelho para o patriarca dos Viana.

