Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert apresentarão programa juntos em 2021 · .

Um dos casais mais “perfeitos”, de acordo com os fãs, entre os famosos brasileiros, Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert apresentarão um programa juntos no ano que vem. A atração, chamada Bem Juntinhos, irá ao ar no GNT em 2021 e terá convidados, culinária e dicas dos dois sobre rotina doméstica.

Fernanda e Hilbert anunciaram a novidade durante painel do Globoplay na CCXP Worlds, que foi disponibilizado ao público neste sábado (5).

“Ano que vem a gente vai ter um programa nosso, novo, juntinhos. Aliás, bem juntinhos, no GNT”, disse ele. “É, a gente vai receber convidados pra conversar sobre cotidiano, questões que todo mundo vive em relacionamento”, falou ela.

“E vai ter comida, né. Claro. Sem comida, não dá. Reunião com amigos sem aquela mesa bem servida não dá. Além disso, a gente vai compartilhar dicas que facilitam a rotina doméstica. A gente tá super ansioso e doido pra estrear”, concluiu Hilbert.

Os apresentadores estão juntos há 18 anos e são pais de três filhos: os gêmeos João e Francisco, de 12 anos, e a caçula de um, Maria. Eles passaram por uma separação entre 2005 e 2006, e desde então permanecem casados. “Nem sei por que se separou. Mas tivemos que passar por isso”, declarou Hilbert.

Atualmente, ele já é apresentador do GNT, onde comanda o programa de culinária Tempero de Família. Fernanda está afastada da TV desde a temporada mais recente do Amor & Sexo, em 2018.