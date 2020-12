Fernando Diniz analisa derrota do São Paulo: ‘A equipe foi muito lenta’

O técnico do São Paulo, Fernando Diniz, analisou a derrota do São Paulo para o Corinthians, que manteve o tabu do Tricolor nunca ter vencido o rival na Neo Química Arena. Para o comandante são-paulino, a equipe precisa ser mais rápida, já que foi lenta na transição no Majestoso.

VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NA TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO



– Fomos bem diferentes do que fizemos até aqui no ano. O time foi lento, principalmente no primeiro tempo, sem conseguir aproveitar os ataques. Nosso jogo é mais acelerado do que apresentamos. Temos que ser mais agressivos, como fomos durante a maior parte do campeonato – afirmou, em entrevista coletiva depois da derrota.

Diniz também deu a receita para o elenco não se abater com a derrota no clássico, já que o Tricolor precisa manter a distância na liderança, que hoje é de quatro pontos. O São Paulo tem 50 pontos, contra 46 do Galo. As duas equipe se enfrentam na próxima quarta-feira (16), às 21h30, no Morumbi.

– Temos de fazer basicamente o que vínhamos fazendo até então. Ser um time mais agressivo, que troca a bola mais rápido de um lado para o outro e se protege melhor nos contra-ataques. Tomamos um contra-ataque numa jogada mapeada. Fazia muito tempo que não cedíamos contra-ataque como cedemos hoje. Em relação a esse jogo temos muitas coisas a melhorar. Em relação a jogos passados temos alguns ajustes a fazer – afirmou.