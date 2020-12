Fernando pega carrão emprestado para passear com Maiara no aniversário dela · .

Fernando Zor não deixou o aniversário de Maiara, da dupla com Maraisa, passar em branco. O parceiro de Sorocaba pegou uma Lamborghini –um carro de luxo– emprestada com um amigo para levar a namorada, que completa 33 anos nesta quinta-feira (31), para passear por Balneário Camboriú, destino escolhido pelo casal para passar a virada de ano. “Você vai ganhar uma volta”, brincou o cantor nos Stories do Instagram, explicando para a amada que o automóvel não era um presente.

Os dois gravaram uma parte do passeio pelas ruas da cidade e mostraram muitos fãs pedindo para fazer fotos com eles, que atenderam os pedidos e posaram para os registros.

Fernando ainda contou uma situação curiosa. “Olha, gente, andando aqui e parando Balneário Camboriú. Uma mulher ali virou pra mim e falou assim: ‘Deposita um dinheiro na minha conta’, achando que o carro é meu. Mal ela sabe que é daquele amigo nosso ali. Bom é ter amigo rico”, brincou, apontando para o carro da frente, no qual estava o amigo.

Apesar de não ter ficado com o carrão, Maiara se mostrou muito feliz com o presente dado pelo namorado. A ruiva ganhou um par de botas da Prada, uma grife de luxo italiana, e fez questão de agradecer o eleito nas redes sociais. “Obrigada, meu amor, você é o melhor namorado do mundo. Te amo”, se declarou nos Stories, posando com o mimo.

Para a alegria dos fãs, a cantora compartilhou também o cartão escrito pelo rondoniense. “Que essa data se repita por muitos anos, meu amor. Te amo. Feliz aniversário”, dizia o bilhete. Se a irmã de Maraisa achou que os agrados parariam por ali, se enganou. Fernando surpreendeu a amada mais uma vez no fim desta tarde. Enquanto o casal fazia um passeio de barco, um avião passou estendendo uma faixa com os dizeres “Parabéns, Maiara, te amo”.

A sertaneja ficou emocionada e visivelmente sem reação. Os amigos presentes no local filmaram a emoção da aniversariante e compartilharam os registros no Instagram. Um amigo do casal parabenizou Fernando pela criatividade. “Esse meu ‘cumpadi’ tá demais”, disse Weidson Gonçalves.

O casal, que mantém um relacionamento ioiô, reatou recentemente e passará o Réveillon junto. No Natal, Fernando deu um buquê com 732 rosas para Maiara e confessou que, durante os dois anos em que estão juntos, não deixou de pensar nela um só dia. Recentemente, o cantor declarou que planeja se casar com a mato-grossense.

