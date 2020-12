Ferrán saiu ‘brigado’ do Valencia para herdar número de lenda e fazer mais gols que Aguero e Jesus juntos

Em um clube cheio de estrelas como o Manchester City, cabe a um garoto de 20 anos, que poucos conheciam até desembarcar na Inglaterra, o papel de destaque ofensivo na atual temporada. E é nele que o clube deposita suas fichas para enfrentar o Everton nesta segunda-feira (28), às 17h (de Brasília), no Goodison Park, com transmissão ao vivo e exclusiva da ESPN Brasil e do ESPN App.

Contratado por 23 milhões de euros, Ferrán Torres chegou a Manchester com um peso imenso nas costas: usar a camisa 21, eternizada por David Silva e vaga desde a saída do espanhol para a Real Sociedad. Apesar de não jogar na mesma posição da lenda do City, o atacante assumiu a responsabilidade e não tem deixado a desejar.

Com o gol contra o Newcastle, na rodada do Boxing Day de sábado (26), Ferrán chegou a sete em 18 partidas na temporada. É o artilheiro do City, empatado com Raheem Sterling, e a apenas dois de igualar sua marca pelo Valencia, atingida em 97 jogos.

A passagem pelo ex-clube, aliás, acabou em polêmica. Disputado por outros gigantes como Real Madrid, Barcelona, Juventus e Borussia Dortmund, Ferrán Torres teve um desentendimento público contra seu antigo companheiro e capitão, Dani Parejo.

“Depois de três anos, estou mais maduro e, mentalmente, mais forte. Porém, com 17 anos, não era o caso. Ele é um grande jogador, mas nunca tive uma relação com ele. Quando fui para o time profissional, passaram duas semanas antes que ele dissesse um simples ‘bom dia’ para mim. Ele não foi um bom capitão comigo”, disse Torres.

“O pior de tudo veio depois da saída do Marcelino, quando o Kang-in [Lee, outro jovem talento dos Ches] e eu fomos vistos como os culpados no vestiário, e eles pararam de falar conosco por semanas”, completou.

Com ou sem polêmica, Ferrán Torres se tornou uma realidade precoce dentro do Manchester City, ao aproveitar bem as ausências dos dois atacantes de área da equipe, Sergio Aguero e Gabriel Jesus, que somam seis gols na temporada. Ou seja, um a menos que o novo companheiro.

Maior artilheiro da história do City, Aguero enfrenta problemas físicos desde o fim da temporada passada e só tem dois gols até agora, ambos na Uefa Champions League, em oito jogos (256 minutos em campo). Jesus, que também se machucou e agora está afastado por COVID-19, esteve 988 minutos em campo e balançou as redes quatro vezes.

Enquanto eles não ficam 100% à disposição novamente, Pep Guardiola aposta suas fichas em Ferrán Torres, improvisado como falso 9, mas que supera as expectativas que todos tinham desde sua contratação. Agora, é lutar para até melhorar esses números e ajudar o City a entrar para valer na briga pelo título inglês.