Festa para 500 pessoas durante a pandemia gera críticas a Neymar nas redes sociais

A notícia de uma festa de ano novo na casa de Neymar em Mangaratiba, interior do Rio de Janeiro, repercutiu de forma negativa nas redes sociais. O nome do jogador do PSG ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter, em muitos casos devido as críticas pela atitude do atleta em meio a pandemia de Covid-19.

Segundo o jornalista Léo Dias, do site ‘Metrópoles’, nomes famosos da música como Léo Santana, Ludmila, Grupo Menos é Mais, Harmonia do Samba, Wesley Safadão, Alexandre Pires, Kevinho, Bruninho e David e Jeito Moleque estarão no mega evento de cinco dias, para 500 pessoas, com celulares proibidos, para evitar compartilhamento de imagens da festa nas redes.

– O Neymar pediu pro povo da festa dele não levar celular pra evitar repercussão e tal. Ele tá preocupado com a repercussão, não com a pandemia. É um resumo do Brasil de 2020 – criticou uma usuária do Twitter.

Confira outras mensagens: