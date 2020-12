FF7 Remake: diretor confirma que continuação está em desenvolvimento

Final Fantasy 7 Remake foi um dos melhores lançamentos de 2020, chegando a ser indicado a jogo do ano no The Game Awards e recebendo ampla aceitação tanto de novos jogadores como por parte de veteranos da franquia.

Mas, como todos sabemos, essa aventura se limitou a mostrar de forma expandida os eventos de Midgar, que ocupam apenas as primeiras horas do título original, restando ainda muitas aventuras para Cloud, Tifa e companhia desbravarem na(s) sequência(s).

Em entrevista recente à revista japonesa de videogames Famitsu, o co-diretor do jogo, Yoshinori Kitase, falou um pouco sobre o seu trabalho: “O nosso time já está fazendo os preparativos para os próximos desenvolvimentos, e eu estou tão empolgado que mal consigo imaginar como a trama se desenvolverá daqui em diante!”

Embora um pouco do teor do texto se perca na tradução do japonês para português, Kitase deixou subentendido em suas palavras que provavelmente teremos mais de uma sequência a caminho a fim de recontar a história completa!

Considerando que Midgar foi transformada de uma breve introdução de cerca de 4 horas em um jogo completo e extenso com mais de 20 horas, isso não seria de todo surpreendente. E você, como estão suas expectativas para o futuro do Remake? Gostou da releitura desse clássico? Comente a seguir!