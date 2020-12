Ester (Grazi Massafera) se arrependerá de colocar Cassiano (Henri Castelli) contra a parede em Flor do Caribe. A filha de Samuel (Juca de Oliveira) perguntará se o piloto de avião realmente sente algum tipo de atração por Cristal (Moro Anghileri). A resposta partirá o coração da loira. “Ficaria sim, porque é uma mulher atraente”, disparará o galã da novela das seis.

Uma foto do aviador de mãos dadas com a herdeira de dom Rafael (César Troncoso) estampará as manchetes dos sites de fofoca. O registro será suficiente para causar uma crise no romance entre o pai de Samuca (Vitor Figueiredo) e a diretora da ONG Casa Mar.

Depois de plantar a semente da discórdia, a enteada de Amparo (Martha Nieto) voltará até Vila dos Ventos para se explicar com a protagonista de Grazi Massafera. Em meio à discussão, a jovem soltará a mão na cara da cantora de salsa –ela não aguentará a revelação de que a artista segue perdidamente apaixonada pelo irmão de Taís (Débora Nascimento).

Ester revelará a briga ao aeronauta interpretado por Henri Castelli nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 14. “A Cristal me procurou e disse que precisava conversar comigo sobre as fotos. E que Alberto [Igor Rickli] também tentou comprá-la”, revelará.

“Está vendo? Então agora você acredita em mim?”, questionará o amigo de Duque (Jean Pierre Noher). “Ela também disse que, no que dependesse dela, também levaria você para ser feliz ao seu lado. Então eu dei um tapa na cara dela”, emendará a mocinha do folhetim de Walther Negrão.

Grazi Massafera e Moro Anghileri em Flor do Caribe

Hora da verdade

Cassiano se revoltará com a agressão à personagem de Moro Anghileri e reprovará a atitude de Ester. “Agora você vai ter pena dela? Essa mulher é uma atrevida. Ela fica se fazendo de boazinha, de boa moça, para quê? Só esperando o momento para se jogar em cima de você”, argumentará a loira.

“Só que, para isso acontecer, eu tenho que querer. E eu não quero porque você é a mulher que eu amo. Eu não quero saber de outra mulher. Eu te amo, Ester”, devolverá o ex-militar.

Cega pelo ciúme, a mãe de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel) não dará ouvidos às declarações. “Essa mulher é muito segura. Ela fica o tempo todo falando de você como se vocês tivessem tido alguma coisa. Como se você tivesse dado algum tipo de esperança a ela. Então me diz uma coisa. Você ficaria com a Cristal se a gente não estivesse junto?”, emendará.

Cassino tentará escapar da pergunta capciosa. “Por que você está fazendo isso? Pensei que tivesse vindo me procurar sobre o poema que eu te escrevi. Ou para a gente se entender, ficar numa boa, parar de brigar. Por que você insiste em procurar problemas que não existem?”, indagará o bonitão.

“Você ainda não me respondeu. Ficaria ou não ficaria?”, exigirá Ester, em um xeque-mate. “Ficaria. Ficaria sim, porque a Cristal é uma mulher atraente. É uma mulher bonita. Está satisfeita agora? É isso que você gostaria de ouvir?”, desembuchará o filho de Olívia (Bete Mendes), cheio de raiva.

