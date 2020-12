Fies 2021: Período de inscrição será aberto no dia 26 de janeiro

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta sexta-feira (4) o calendário do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2021 por meio de suas redes sociais. De acordo com o anunciado, o MEC abrirá o período de inscrição para o processo seletivo do 1° semestre de 2021 no dia 26 de janeiro. O período se encerra às 23h59 do dia 29 de janeiro.

Conforme a previsão da área técnica, os interessados em disputar uma vaga ao Fies poderão consultar a oferta das vagas na página do programa entre os dias 22 a 25 de janeiro de 2021.

Além disso, o MEC informou também no dia 2 de fevereiro haverá a divulgação do resultado com os candidatos aprovados no Fies 2021 e da lista de espera. Desse modo, aqueles que forem selecionados terão do dia 3 ao dia 5 de fevereiro para completar a inscrição. Já a convocação dos nomes da lista de espera deve ocorrer entre 3 de fevereiro e 18 de março de 2021.

O MEC deve publicar o edital completo do Fies 2021 no dia 18 de dezembro.

Sobre o Fies

O Fies é um programa do MEC que oferece financiamento a estudantes que querem realizar cursos do ensino superior em instituições privadas. Desde que estas instituições tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC e sejam aderentes ao programa.

Para pleitear uma vaga no programa, o candidato deve ter participado do Enem a partir da edição de 2010 e obtido a média exigida por edital, além de possuir renda familiar mensal per capita de até três salários mínimos.

