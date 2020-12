Fifa condena Cueva e Pachuca a pagar R$ 37 milhões ao Santos

Em decisão tomada nesta segunda-feira (14), o Pachuca (MEX) e o meia Cueva foram obrigados pela Fifa a pagar ao Santos R$ 37.664.106 pela ida do jogador ao clube mexicano em fevereiro. Na ocasião, o atleta deixou o Peixe sem o consentimento da diretoria.



O Krasnodar (RUS), clube no qual o Alvinegro adquiriu Cueva em janeiro de 2019, é solidário ao caso e precisa receber 7 milhões de dólares (R$ 35 milhões) que nunca foram pagos pelo Peixe pela contratação do jogador.

Por sua vez, o Santos foi condenado a pagar R$ 694.839 diretamente ao jogador, por pendências trabalhistas.

A decisão ainda pode ser recorrida em recurso no Tribunal Arbitral do Esporte.

A passagem de Cueva pelo Santos

O Santos assinou um contrato de empréstimo pelo peruano em 2019, com obrigação de compra partir do ano seguinte. Mas, com a saída não consentida do atleta ao Pachuca, o santistas não pagaram o time russo, em 2020, e acionou os mexicanos na Fifa.

Pelo Santos, Cueva fez 16 partidas e não marcou gols. A passagem foi ainda mais apagada, onde fez três jogos e não balançou as redes. Em agosto, foi contratado pelo Malatyaspor, da Turquia, onde entrou em campo oito vezes, não marcou gols e em novembro foi afastado por problemas disciplinares.