Fifa confirma adiamento de ‘super’ Mundial de Clubes e mantém formato original para edição de 2021 no Japão

A Fifa decidiu nesta sexta-feira que o Mundial de Clubes de 2021 será disputado no Japão e no modelo atual após anos nos Emirados Árabes e no Catar.

O formato de 24 clubes, que seria disputado em 2021, segue nos planos da entidade, mas ainda sem data confirmada. A pandemia da COVID-19 acabou atrapalhando os planos da Fifa para a nova competição, que entraria no lugar da Copa das Confederações no calendário.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Como a Copa América e a Eurocopa foram transferidas para 2021, existe uma incógnita sobre a competição de 24 clubes, já que em 2022, por conta da Copa do Mundo e o temor de falta de tempo hábil.

“Nós queremos proteger os clubes, mas também proteger o futebol de seleções, e achar esse equilíbrio não é simples”, disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

“Os clubes e os fãs de clubes do mundo inteiro querem (o novo Mundial). Mas antes temos que poder dizer quando vamos fazer. É certo que será na China, mas ainda não decidimos quando”, completou.

Para a edição e 2020, marcada para fevereiro de 2021, quatro times estão confirmados. O Bayern de Munique, campeão da Champions, o Al Ahly, campeão da Liga dos Cameões da África, o Al Duhail, campeão do Catar, e Auckland City, nomeado pela OFC.

Troféu do Mundial de Clubes da Fifa na edição de 2015 Getty Images

O representante da América do Sul será conhecido no dia 30 de janeiro, data da final da Conmebol Libertadores. Até o momento, Palmeiras, Libertad, Grêmio, Santos, Racing, Nacional, River Plate estão classificados para as quartas. Inter e Boca Juniors disputam ainda o duelo das oitavas de final.