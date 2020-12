Fifa detalha vagas da Copa do Mundo Feminina e cancela Mundiais Sub-20 e Sub-17

Após o anúncio do aumento de participantes na Copa do Mundo Feminina de 24 para 32, a Fifa divulgou nesta quinta-feira o detalhamento das vagas e das eliminatórias para a edição de 2023, que acontece na Austrália e Nova Zelândia.

Agora, serão 11 vagas diretas para a Europa, seis para a Ásia, quatro para a África e para as Américas Central e do Norte, três para a América do Sul e uma para a Oceania. As três vagas restantes serão decididas em repescagens.

Para a repescagem, serão duas vagas para Ásia, África, Américas Central e do Norte, e América do Sul; e uma para Oceania e Europa.

Os países então serão divididos em três grupos, dois com três equipes e um com quatro. Seguindo o ranking da Fifa, a duas seleções mais bem colocadas serão cabeças de chaves dos grupos com três times; quem terminar em primeiro na chave fica com a vaga. O grupo com quatro seleções terá a presença do terceiro e do quarto time melhor colocado no ranking, eles enfrentaram as outras duas equipes; quem vencer, se enfrenta em outro duelo para aí definir a última vaga.

Anfitriãs, Austrália e Nova Zelândia já estão garantidas automaticamente na disputa, mas dentro da conta feita pela Fifa. Ou seja, uma das seis vagas diretas das Eliminatórias Asiáticas já é da Austrália (que disputa o torneio na Ásia apesar de ficar na Oceania), e a vaga direta da Oceania já é da Nova Zelândia. A Fifa convidará as duas seleções para disputar amistosos contra as equipes dos grupos 1 e 2 da repescagem como forma de preparação.

Mundial Sub-20 e Sub-17 cancelados

Na esteira do anúncio da Copa do Mundo Feminina, a Fifa também divulgou que as edições de 2021 do Mundial Sub-20 e Sub-17 estão canceladas por conta da pandemia de covid-19. Os torneios aconteceriam na Indonésia e no Peru, que já foram definidos como as sedes das próximas edições, em 2023