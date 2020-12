Fifa divulga calendário detalhado do Mundial de Clubes de 2021

A Fifa divulgou na manhã desta quarta-feira (23) o calendário completo do Mundial de Clubes de 2020, que será disputado em fevereiro de 2021 no Qatar.

Além das datas e horários das partidas, a entidade também anunciou que o torneio passará a ser disputado em três estádio ao invés de dois.

O recém-inaugurado Ahmad Bin Ali será o palco da abertura do torneio, enquanto o estádio Cidade da Educação, inaugurado em julho, sediará a final.

As duas novas arenas serão usadas na Copa do Mundo de 2022, assim como o Khalifa Internacional, palco da final entre Liverpool e Flamengo e que também abrigará jogos nesta edição.

Por conta da pandemia do coronavírus, o torneio, antes marcado para dezembro de 2020, foi adiado para fevereiro de 2021. A disputa começa no dia 1 e se estende até o dia 11. O campeão da Libertadores estreia no dia 7, às 17h (Brasília), pelas semifinais.

Já o Bayern de Munique, campeão da Liga dos Campeões 2019/2020, joga no dia 8, também às 17h. A final acontece no dia 11, às 17h.

Confira o calendário completo:

1 de fevereiro

Al-Duhail x Auckland City – Ahmad Bin Ali Stadium – 14h30 (Brasília)

4 de fevereiro

Quartas de final – Time A x Time B – Khalifa Internacional – 11h (Brasília)

Quartas de final – Time C x Time D – Cidade da Educação – 16h30 (Brasília)

7 de fevereiro

Decisão do 5º lugar – Cidade da Educação – 12h (Brasília)

Semifinal – campeão da Libertadores x vencedor das quartas de final – Khalifa Internacional – 17h (Brasília)

8 de fevereiro

Semifinal – Bayern de Munique x vencedor das quartas de final – Ahmad Bin Ali Stadium – 17h (Brasília)

11 de fevereiro

Disputa 3º lugar – Cidade da Educação – 12h (Brasília)

Final – Cidade da Educação – 17h (Brasília)