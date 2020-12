Fifa exalta aniversário do primeiro título mundial do São Paulo

O primeiro título mundial do São Paulo, conquistado contra o Barcelona, completa 28 anos neste domingo. O aniversário da conquista do Tricolor foi lembrado pela Fifa, que nas redes sociais exaltou o feito do time de Telê Santana.

A entidade relembrou que nos três anos anteriores, o título havia ficado com times europeus, mas o São Paulo contou com o brilho de Raí para levantar a taça.

“Esperava-se que Koeman, Guardiola, Laudrup, Stoichkov e Barcelona conquistassem a quarta Copa Intercontinental consecutiva para a Europa. Neste dia em 1992, no entanto, Cafu e Muller foram deslumbrantes e os brilhantes dois gols de Raí fizeram o São Paulo de Telê Santana ser campeão do mundo”, publicou a Fifa.

🔙 Koeman, Guardiola, Laudrup, Stoichkov and Barcelona were expected to win Europe a 4th straight Intercontinental Cup. #OnThisDay in 1992, however, @officialcafu and Muller dazzled and @rai10oficial‘s brilliant brace made Tele Santana’s @SaoPauloFC champions of the world ❤️🤍🖤 pic.twitter.com/RU4bPdygkX — FIFA.com (@FIFAcom) December 13, 2020

No duelo com o Barça, o Tricolor saiu perdendo logo aos 12 minutos do primeiro tempo com gol de Stoichkov. No entanto, os brasileiros chegaram ao empate aos 27 minutos, após Muller fazer uma jogada na ponta e cruzar para Raí marcar de barriga. O camisa 10 balançou as redes novamente aos 34 da segunda etapa, em uma bela cobrança de falta.

Após o triunfo em 1992, o São Paulo voltou a ser campeão do mundo no ano seguinte, contra o Milan, e em 2005, diante do Liverpool.