Fifa The Best: assista a principal premiação do futebol AO VIVO

Quem será eleito o melhor jogador e a melhor jogadora do ano de 2020? A grande pergunta será respondida nesta quinta-feira. O prêmio ‘The Best Fifa Awards’, por conta da pandemia do novo coronavírus, será completamente virtual e está sendo exibido exclusivamente pelo site da Fifa. A transmissão começará às 15h.

CONFIRA A LISTA DE CATEGORIAS E OS FINALISTAS

MELHOR JOGADOR

Robert Lewandowski (POL)

Lionel Messi (ARG)

Cristiano Ronaldo (POR)

MELHOR JOGADORA

​Lucy Bronze (ING)

Pernille Harder (DIN)

Wendie Renard (FRA)

MELHOR GOLEIRO

Jan Oblak (SLV)

Manuel Neuer (ALE)

Alisson (BRA)

MELHOR GOLEIRA

​Sarah Bouhaddi (FRA)

Christiane Endler (CHI)

Alyssa Naeher (EUA)

MELHOR TREINADOR

​Marcelo Bielsa (ARG/Leeds United)

Hansi Flick (ALE/Bayern)

Jürgen Klopp (ALE/Liverpool)

MELHOR TREINADORA

​Emma Hayes (ING/Chelsea)

Jean-Luc Vasseur (FRA/Lyon)

Sarina Wiegman (HOL)

PRÊMIO PUSKÁS

Giorgian De Arrascaeta (URU/Flamengo) – gol contra o Ceará

Luis Suárez (URU/Barcelona/Atlético de Madrid) – gol contra o Mallorca

Heung-Min Son (KOR/Tottenham) – gol contra o Burnley