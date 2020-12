Figueirense anuncia três novos casos de covid-19 na comissão técnica

O Figueirense anunciou nesta quinta-feira que três funcionários da equipe testaram positivo para a covid-19 após a realização de exames para a partida contra o Oeste, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Segundo informado pelo clube, os infectados pelo vírus são o técnico Jorginho, o preparador físico Alexandro Jackson e o roupeiro Júlio César. Todos já estão em isolamento e sendo monitorados pelo Departamento Médico do time.

Com isso, quem comandará o Furacão nos próximos jogos será o auxiliar técnico Wellington Santos de Oliveira, mais conhecido como Biro.

O Figueirense visita o Oeste neste sábado, 2 de janeiro. Já no dia 8, o compromisso será contra o CSA, dessa vez em casa. A equipe catarinense está na 16ª colocação da Segundo Divisão do Brasileirão, com 35 pontos, a mesma pontuação do Náutico, primeiro time dentro da zona do rebaixamento.