Figueirense bate Náutico com gol de trás do meio-campo, mas segue na zona de rebaixamento

Ameaçados pelo rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, Figueirense e Náutico fecharam a 26ª rodada na noite deste domingo. Com o gramado do Estádio Orlando Scarpelli bastante castigado pela chuva, o time catarinense venceu por 2 a 0, mas permanece na zona de rebaixamento.

Bruno Michel abriu o placar e Jhonatan aumentou com um golaço por cobertura da intermediária defensiva. Assim, o Figueirense chegou aos 25 pontos e subiu para o 17º lugar, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Ultrapassado pelo time catarinense, o Náutico segue com 24 pontos e figura no 18º posto.

Pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Figueirense entra em campo para enfrentar o Paraná às 19h15 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Durival de Britto. O Náutico, por sua vez, encara o Brasil-RS às 21h30 do dia seguinte, nos Aflitos.