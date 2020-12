Figueirense vence clássico contra o Avaí e deixa provisoriamente o Z4 da Série B

Neste sábado, Figueirense e Avaí se enfrentaram no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), em clássico válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa construíram o resultado no primeiro tempo e saíram com a vitória por 2 a 0.

Com o resultado, o Furacão do Estreito chega a 35 pontos conquistados e deixa provisoriamente a zona do rebaixamento, ocupando a 16ª colocação. O time alvinegro ainda aguarda o resultado do Paraná, 18º lugar com 32 pontos. Já o Leão da Ilha se afasta do G4 e aparece na nona posição com 44.

O Figueirense abriu o marcador aos 16 minutos de etapa inicial, após cobrança de escanteio de Bruno Michel e bola na rede do zagueiro Guilherme Thiago. Aos 39, Diego Gonçalves recebeu bom lançamento na ponta esquerda, cortou para o meio, driblou o marcador e bateu firme para ampliar a vantagem e garantir a vitória dos mandantes.

Pela próxima rodada, o Avaí volta a campo na terça-feira (29), às 19h15 (de Brasília), quando recebe o CRB na Ressacada, em Florianópolis. O Figueirense, por sua vez, só joga após a virada do ano, no dia 2 de janeiro (sábado), às 18h45, contra o Oeste, na Arena Barueri, em Barueri (SP).