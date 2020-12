Filha faz enquete para William Bonner voltar ao JN com novo visual; veja foto · .

Beatriz Bonemer, filha de William Bonner, fez uma enquete em seu perfil no Instagram, na noite do último sábado (26), para saber se o apresentador deve voltar ao Jornal Nacional com o visual que adotou durante as férias. Segundo a estudante, a brincadeira foi feita a pedido do jornalista.

Na pesquisa publicada nos Stories, a menina quis saber: “Volta para o jornal com ou sem barba?”. Na imagem, o ex-marido de Fátima Bernardes aparece de barba grande e grisalha, visual nunca usado na bancada do telejornal no horário nobre.

Até o momento, a disputa está 53% para aderir a barba e 47% para continuar com o rosto liso. A mulher de Bonner, Natasha Dantas, também aderiu à enquete.

William Bonner de barba grisalha nas férias (Reprodução/Instagram)

William Bonner e Renata Vasconcellos estão de férias desde o começo de dezembro. No último dia 4, a dupla de âncoras anunciou que entraria em um período de férias e retornaria apenas em 28 de dezembro.

“Chegou a hora. A gente está contando os dias, mas chegou a hora. A gente está se despedindo aqui hoje dizendo que depois do Natal, no dia 28 [de dezembro], a gente vai estar de volta depois de um período de três semaninhas de férias, porque a gente está precisando”, disse o apresentador na ocasião.

O afastamento se iniciou exatamente no dia em que os dois foram intimados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro para prestarem depoimento em uma investigação que apura uma suposta desobediência a decisão judicial por parte da Globo e dos apresentadores.