Filho de Taís Araujo em Amor de Mãe, ator entrega bronca de diretor nos bastidores · .

Intérprete de Tiago, um dos filhos de Taís Araujo em Amor de Mãe, Pedro Guilherme entregou uma bronca do diretor José Luiz Villamarim no retorno das gravações da novela das nove Globo. “O diretor mandava a gente ficar quieto, porque falávamos muito, dávamos risadas”, confessou o ator mirim, de dez anos.

Em entrevista ao jornal Extra, Pedro falou sobre os bastidores da cenas gravadas durante a pandemia da Covid-19. Na trama escrita por Manuela Dias, ele é adotado por Vitória (personagem de Taís) e, com o tempo, por Raul (Murilo Benício).

“Minha primeira cena na volta foi com Taís e Murilo. Foi legal, contamos o que fizemos na quarentena, eles disseram que eu tinha crescido. O diretor mandava a gente ficar quieto, porque falávamos muito, dávamos risadas”, brincou ele, que na história é irmão de Sandro (Humberto Carrão).

“Humberto virou meu irmão mesmo, a gente falava de futebol e brincava pelos corredores. A gente não se via há mais de seis meses e o carinho foi meio à distância”, lamentou, mas com consciência.

“Não podia abraçar, tirar a máscara, estava com roupa de proteção que parecia que estava indo para Lua (risos). Mas depois pensei que pelo menos a gente tinha se reencontrado e que as medidas eram para nossa segurança”, avaliou o pré-adolescente.

As gravações da segunda fase de Amor de Mãe, que terá só mais um mês de exibição em 2021, acabaram no início do mês passado. Amigo de Taís Araujo na vida real, Pedro tem muito carinho pela atriz e se emocionou no reencontro da parceira de cena.

“A gente se conheceu na série Aruanas e se aproximou mais na novela. Eu pensava: ‘vou ser filho dessa mulher incrível?’. Quando a encontrei, chorei. Tivemos uma ligação forte. Nunca vou esquecer dela, está no meu coração para sempre”, finalizou Guilherme.