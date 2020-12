Filipe Luís vê Flamengo traumatizado sem Jesus e garante que nem Guardiola ou Mourinho teriam paz: ‘Seriam questionados’

Depois de vencer o Botafogo por 1 a 0, o Flamengo se prepara para enfrentar o Santos, no domingo, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro, única competição que resta para os cariocas. Nesta quarta-feira, Filipe Luís conversou com os jornalistas e lembrou o drama que foi a saída de Jorge Jesus.

Um dos jogadores mais experientes do time carioca, o lateral foi questionado sobre as eliminações das Copa do Brasil e na Conmebol Libertadores. Segundo ele, as quedas têm relação com a troca no comando técnico. Para Filipe até mesmo nomes como Pep Guardiola e José Mourinho seriam questionados se assumissem o lugar do português.

“O principal fator é a saída do Jorge. Time estava dominado, sabíamos a forma de jogar. Tivemos que aprender de novo. Não é culpa do treinador, mas a mudança abala. A defesa passa a jogar de outra forma. Os dois podem ser campeões. Essa foi a principal (razão). Mas a segunda é que nós jogadores somos os culpados. Nós assumimos a responsabilidade de não termos conseguido o objetivo da Copa do Brasil e Libertadores”, disse o jogador.

“A etapa do Jorge Jesus acabou quando ele decidiu ir para Portugal. Triste, porque era um pai, amigo, gestor. Foi traumatizante para o clube. Não importava quem viesse. Foi o Dome, mas poderia ser o Mourinho, Guardiola… Seria questionado. Foi um processo de reestruturação. Nos reinventamos. Não existem dois treinadores iguais. O Rogério veio com ideias novas. Estamos melhorando. Quem é ambicioso só pensa em ganhar o próximo jogo e ser campeão. Pensar no passado atrapalha”, completou.

Depois de 100 dias com Domènec Torrent no comando, o Flamengo decidiu trocar o catalão por Rogério Ceni. E o brasileiro recebeu elogios do lateral-esquerdo.

“O time vem em evolução grande nas últimas rodadas. É um modelo diferente. Estamos crescendo, com uma solidez maior. Muitos dos gols difíceis de explicar. O Rogério é completo, trabalha todos os aspectos. Linhas, compactações… tudo. Claro que exige um tempo. Há o diálogo e correção com vídeos. Entendemos cada vez melhor para termos a cara do Rogério Ceni”, finalizou.