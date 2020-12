Filme com Andrew Lincoln, de The Walking Dead, chega em 2021 à Netflix

Penguin Bloom, filme com o ator Andrew Lincoln — o Rick, de The Walking Dead —, será lançado pela Netflix em 2021. O longa-metragem, dirigido por Glendyn Ivin, ainda tem Naomi Watts, Jacki Weaver, Rachel House, Leeanna Walsman e Lisa Hensley no elenco.

A produção estreou no Festival de Toronto em setembro deste ano e obteve algumas críticas favoráveis. O lançamento nos cinemas da Austrália, promovido pela Roadshow, está programado para janeiro de 2021. Com a aquisição da Netflix, é possível que o filme seja disponibilizado para os assinantes pela mesma época.

Penguin Bloom é baseado em um romance homônimo, escrito por Bradley Trevor Greive e Cameron Bloom.

Cena dos bastidores do filme. (Reprodução)Fonte: Roadshow/Netflix

A trama aborda uma jovem família que tenta de todas as formas superar um acidente trágico que acaba deixando a mãe, Sam Bloom (interpretada por Naomi Watts), com graves sequelas. Em algumas imagens dos bastidores, é possível ver Andrew Lincoln, que interpreta Cameron Bloom, caminhando ao lado da atriz em uma cadeira de rodas.

Para conseguir seguir adiante, a família decide também cuidar de um filhote de uma ave que estava ferido. “Todos nós nos apaixonamos pela natureza afirmativa da história de Sam e seu espírito inegável”, contou Naomi Watts, junto de seus colegas produtores, em entrevista à Variety, durante o lançamento em Toronto.

“A jornada emocional que ela e sua família fazem depois que a Penguin entra em suas vidas é inesquecível”, acrescentou ela, citando a ave que eles chamam de Penguin. O título do filme, inclusive, faz referência a ela e o sobrenome da família.

“Temos uma parceria maravilhosa com a Netflix e estamos muito satisfeitos por levarem Penguin Bloom a públicos em todo o mundo”, completou.

Penguin Bloom será uma oportunidade única para os fãs de The Walking Dead. Por meio dele, será possível assistir Andrew Lincoln antes de seu retorno para a série.