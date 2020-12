Filme com Maisa Silva, Pai em Dobro ganha trailer e data de estreia na Netflix · .

A Netflix divulgou nesta terça-feira (8) o trailer e a data de estreia de Pai em Dobro, novo filme de comédia estrelado por Maisa Silva e Eduardo Moscovis. Com roteiro de Thalita Rebouças, o longa chega à plataforma no dia 15 de janeiro.

A história acompanha Vincenza (Maisa), uma jovem nascida e criada em uma comunidade hippie. Ao completar 18 anos, ela resolve viver uma aventura e sair em busca de seu pai biológico.

O elenco conta ainda com nomes como Thaynara OG, Fafá de Belém, Marcelo Médici, Laila Zaid e Pedro Ottoni. A comédia tem roteiro escrito por Thalita Rebouças, que transformou o filme em um livro –um processo inverso do seu habitual.

Pai em Dobro é o primeiro projeto de Maisa na Netflix. A ex-apresentadora do SBT tem um contrato com a plataforma desde 2019. Antes disso, a jovem comandou a versão virtual do Festival Tudum, em novembro deste ano.

Além de Pai em Dobro, Maisa tem mais dois filmes previstos no acordo com a gigante do streaming, mas o vínculo pode ser estendido para produções internacionais. Outras histórias estreladas pela atriz estão disponíveis no catálogo da Netflix, como Cinderela Pop (2015), Carrossel (2015) e Carrossel 2 (2016).

Veja o trailer de Pai em Dobro: